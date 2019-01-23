Vali Gül Bölgenin Tasarım Merkezini İnceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'ı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program Otoritesi olduğu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ile Gaziantep Ticaret Odası proje ortaklığında kurulan GETHAM'ı ziyaret eden Vali Gül, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, KOSGEB İl Müdürü Dr. Sadık Gözek ile GTO ve GETHAM Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Gül'e hatıra olarak GETHAM'da üretilen ürünlerden taktim edildi.

Bölgenin tasarım merkezi olma hedefiyle yola çıkan GETHAM'da Gaziantep Valisi Sayın Gül'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Tek bir hedefimiz var Gaziantep'i güzel yarınlara hazırlamak" dedi.

"Devir üretebilme değil, katma değerli üretebilme devri" diyen Yıldırım, "Gaziantep olarak artık cevabını aradığımız soru "daha ne kadar üretiriz" değil, "nasıl değer üretiriz" olmalı. Yani nicelik değil nitelik üretmeliyiz. İşte GETHAM Gaziantep ve bölgeye bu noktada hizmet veren bir merkez. İstiyoruz ki bölgedeki tüm işletmeler bir kez olsun bu kapıdan içeri girsin" şeklinde konuştu.

GETHAM'ın sunduğu hizmetlerden ve potansiyelinden etkilendiğini kaydeden Gaziantep Valisi Davut Gül GETHAM'ın çok önemli bir misyona sahip olduğunu dile getirerek emeği geçenleri tebrik etti.

Vali Gül, "Ülke olarak, yeni tasarımlara, inovasyona ve yeni sanayi devrine ayak uydurmaya ihtiyacımız var. Bu yolda böylesine önemli bir merkezin kurulması gerçekten umut verici" diye konuştu.

GETHAM laboratuvarlarını inceleyen Vali Gül, GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu ve GETHAM Genel Müdürü Onur Akar'dan merkezde verilen hizmetler ile ilgili detaylı bilgi aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA