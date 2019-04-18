Vali Gül, "Biz Anadoluyuz" Projesi Kapsamında Öğrencilerle Buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kırıkkale'den gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, burada öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette Gaziantep'in kültürel ve tarihi zenginlikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir şehir olduğunu belirterek, kentin geçmişinin geleceğe yön verdiğini kaydetti.

Projenin amacının kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi olduğunu anlatan Gül, "Öğrencilerimizi şehrimizde görmekten ziyadesiyle mutlu olduk. Gaziantep her yönüyle görülmesi, gezilmesi ve örnek alınması gereken bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep direnişinin tüm yönlerinin etkili bir şekilde sergilendiği müzelerimizi, tarihi mekanlarımızı gezerek, vatan toprakları için verilen destansı mücadeleyi yerinde gören öğrencilerimiz, o ruhu yaşayarak öğrenmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise Vali Gül'e gezip gördükleri yerleri anlatarak misafirperverlikleri için teşekkür ettiler. Gaziantep'in mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden öğrenciler, burada olmaktan duydukları mutluluğu belirttiler.

Kaynak: AA