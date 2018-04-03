Vali Gül Başarılı Sporcuyu Ödüllendirdi

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye şampiyonu olan güreşçiyi ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zara Belediye Güreş Spor Kulübü Sporcusu Türkiye Şampiyonu Muhittin Sarıçiçek ve Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala, Gül'ü makamında ziyaret etti.

Bursa'da yapılan Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında 82 kilogramda Türkiye şampiyonu olan sporcuyu tebrik eden Vali Gül, başarılı güreşçiyi altın ile ödüllendirdi. İlçede güreş sporuna verilen önemin başarı getirmesinden dolayı emeği geçenleri kutlayan Gül, bundan sonraki müsabakalarda da genç sporculardan aynı başarıyı beklediğini belirtti.

Genç sporcunun Türkiye'yi Balkan Şampiyonasında temsil edeceğini aktaran Başkan Pala ise Zara Belediye Güreş Spor Kulübü'nün bu turnuvada Türkiye 3.'sü olduğunu vurguladı. Burdur'da yapılan Büyükler Grekoromen Güreş 1. Ligi D Grubunda kulübün 1. olarak finallere kaldığını belirten Pala, 28 Nisan'da Ankara'da yapılacak müsabakalarda başarılı oldukları takdirde takımlarının süper lige yükseleceğini ifade etti.

Güreş Federasyonu nezdinde Sivas'ı temsil eden tek takımın Zara Belediye Güreş Spor Kulübü olduğunu belirten Pala, kulüp bünyesinde 150'ye yakın sporcularının olduğunu kaydetti.