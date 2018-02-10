Vali Gül, Askerlerle Yemek Yedi

Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Gül, İl Jandarma Komutanlığı kışlasını ziyaret ederek, askerlerle yemek yedi ve sohbet etti.

"Vatan savunmasında, görev yapan tüm kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz" diyen Gül, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Dualarımız ve desteğimiz onlarla birliktedir." ifadesini kullandı.

Gül, daha sonra İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile sohbet etti.

Programda, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da yer aldı.