Vali Gökmen Çiçek, kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti
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Vali Gökmen Çiçek, kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığının Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükleme işlemini gerçekleştirdi.

Vali Gökmen Çiçek, kimlik kartına ehliyet bilgilerini yükletti
22.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:50

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanlığının Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükleme işlemini gerçekleştirdi.

Sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek, görevli personelin yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerini yaptı.

Hayat Kimliğinle Kolay Projesi ile ehliyet taşıma zorunluluğunun kalmadığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlayacak bir projeyi hayata geçirdi. Ehliyet sahibi vatandaşlar başvuruda bulunarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini işletebiliyorlar. Bu sayede vatandaşlar ehliyet taşıma zorunluluklarından da kurtulmuş oluyorlar. Ehliyet bilgilerini kimlik kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinden randevu alarak kendilerine belirtilen saatte ilgili yerde bulunarak işlemlerini çok kısa bir sürede yapabiliyor."

Ehliyetlerle kimlik kartlarının birleşmesi için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı sahibi olunması gerekiyor. Çipli sistemi bulunan yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerinin aktarıldığı bildirildi.

Ücretsiz olarak yapılan bu işlem için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi olan "randevu.nvi.gov.tr" adresinden veya Alo 199'dan randevu alınmasının gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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