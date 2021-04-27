Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: "Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum"
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Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: "Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum"

İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT - Haberler | Güncel

Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: "Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum" "Bunu iddialı olarak söylüyorum" Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararının olumlu ve yerinde olduğunu ifade ederek, "Bunu iddialı...

Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: "Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum"

"Bunu iddialı olarak söylüyorum"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, korona virüs önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararının olumlu ve yerinde olduğunu ifade ederek, "Bunu iddialı olarak söylüyorum inşallah 17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarını yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek, kent merkezinde katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin soruları üzerine korona virüsle ilgili tedbirler kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanma kararının bayram sonrasında vaka sayılarını azaltmasında önemli rol oynayacağını kaydeden Vali Çiçek, "Bunu iddialı olarak söylüyorum inşallah 17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarını yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum. Biz dinamik bir kentiz hem yurt dışında olan hemşerilerimiz hem de kavşak noktası konumunda olmamız nedeniyle aslında bakıldığı zamanda vaka sayılarının artmasında kavşak noktasında olan bir kent olmamızın etkisi var dolayısı ile mobilizasyonu kesmekte zorlanıyorduk. Bu yasaklarla beraber tekrardan biz en alt seviyelere ineceğiz inşallah" dedi.

"Hiçbir vatandaşımızı en ufak bir şekilde mağdur etmeyeceğiz"

Kapanma döneminde önceki kısıtlamalarda olduğu gibi Vefa Sosyal Destek gruplarının vatandaşların hizmetinde olacağını anımsatan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vefa gruplarımız, diğer sosyal gruplarımız bütün önlemleri aldık. Hiçbir vatandaşımızı en ufak bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Hiç bir kimse evlerine hapsolmuş gibi hissetmeyecek. İhtiyaçlarının tamamını kendilerine ulaştıracağız inşallah. Bu manada herkes müsterih olsun. Afyonkarahisar'da yasaklara tam anlamıyla uyarsak bittiğinde inşallah baharda açacağız. Aynı şekilde bizim bu türlü zor günlerde milletimizin bir seferberlik ruhu içerisinde, sanki hepimizin ortak bir afete maruz kalmışız gibi, savaş anlarında birlik ve beraberlik ruhunu vefa grupları o günlerde göstermişti. Gerçekten gece-gündüz hiç uyumadan arkadaşlarımız çalışmışlardı. Hem zabıtasından tutun, memurlarına kadar, valilikteki elemanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz muazzam çalışma yapmışlardı. Ben ayakta uyuyan arkadaşlarımızı görmüştüm yorgunluktan. Müsterih olsunlar bu milletin evlatları ihtiyaç duyulduğunda kendilerine aynı fedakarlığı gösterecektir."

Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: 'Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum'
Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: 'Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum'
Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: 'Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum'
Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: 'Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum'
Vali Çiçek kapanma sonrası için ümitli konuştu: 'Yüzde 80 oranında düşürmüş olacağız diye ümit ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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