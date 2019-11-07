Vali Funda Kocabıyık, yol çalışmalarını inceledi

07.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'taki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Funda Kocabıyık, Sivaslı ilçesinde göreve başlayan Kaymakam Vekili Semih Cembekli'yi ziyaret etti.

Ziyarette ilçede devam eden yatırımlarla ilgili bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, daha sonra Uşak Özel İdaresi ve Sivaslı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Eldeniz Grup yolunda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Funda Kocabıyık, "Sivaslı ilçemizden başlayarak Eldeniz, Hanoğlu, Cinoğlu, Susuz ve Öksüz köylerinden geçip Banaz ilçesine ulaşımı sağlanan kara yolunun 10 kilometrelik kısmı 8 metre genişliğinde sıcak asfalt olarak yapılarak hizmete açıldı. Yaklaşık 4 milyon 300 bin lirayla mal olan yolun hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Uşak Özel İdaresi tarafından 2019 yılı yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık şunları söyledi:

"2019 yılı asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam edecek. 2019 yılı için şuana kadar yol için İl Özel İdaremiz tarafından 30 milyon lira yatırım yapıldı. Bu sezon 62 kilometre birinci kat asfalt, 45 kilometre ikinci kat asfalt, 24 kilometre bitümlü sıcak asfalt, 450 kilometre stabilize yol yaptık. Ayrıca köylerimizin ihtiyaçları çerçevesinde 378 bin metrekare parke taş döşemesi gerçekleştirdik. İl Özel İdaremizin çalışmaları ile hayata geçen bu yatırımlar neticesinde köylerimizde çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Artık şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ülke genelinde kentlerimizde gördüğümüz ve yaşadığımız kalkınma ve gelişme hamlesi bugün köylerimize kadar uzanmış durumdadır."

İncelemeleri sırasında Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Ulubey Kaymakamı ve Uşak Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Onur Özaydın, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kılıç İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir eşlik etti.

Kaynak: AA