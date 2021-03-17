Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ın mavi renkli iller arasında olduğunu açıkladı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentin mavi renkle tanımlanan düşük riskli iller arasında yer aldığını duyurdu.

Vali Funda Kocabıyık, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uşak yeni haritada sarı mı, mavi mi? Gördüğüm kadarıyla bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Bu kez de mavi çıktık ama lütfen dikkat! Sınırdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık