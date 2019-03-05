Vali Funda Kocabıyık Tarihi Kaledeki Bayrağı Değiştirdi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Büyük Uşak Kanyonları'ndaki doğa yürüyüşü sonrası tarihi Asar Kalesi'ndeki Türk bayrağını değiştirdi.

Vali Kocabıyık, protokol üyeleriyle birlikte dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Büyük Uşak Kanyonları'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Cam Terastan başlayan yürüyüş, tarihi Selçuklu Aras Kalesi'nde sona erdi.

Kalede bulunan ve hava şartlarının etkisiyle yıpranan Türk bayrağı, Vali Funda Kocabıyık tarafından değiştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, kazı çalışmalarının devam ettiği Blaundus Antik Kentine geçti.

Yürüyüş ve incelemeleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Büyük Uşak Kanyonları, doğal güzelliği, bünyesinde ve çevresindeki tarihi değerleri, kanyon içinde yaşayan yüzlerce kuş türü ve eşsiz bir seyir keyfi veren cam terası ile ilimizin en önemli değerlerindendir. Kanyon, içinde yer alan asarlar, kaya mezarları, tarihi kale ve yürüyüş yolları ile tarih ve doğayı harmanlayarak vatandaşlarımızın beğenisine sunmaktadır. Yine kanyonun kolları olan vadilerin arasında yer alan yarımada şeklindeki tepe üzerine kurulu Blaundus Antik Kenti, ilimiz sınırları içindeki en önemli antik kentler arasında yer almaktadır. Kazı çalışmalarının devam ettiği Blaundus'ta yer alan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması ile turistlerin önemli uğrak yerlerinden biri haline gelecektir."

Kaynak: AA