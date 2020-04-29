Vali Funda Kocabıyık'tan, maske ve dezenfektan üretilen okullara ziyaret Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üreten okulları ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üreten okulları ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, cerrahi maske üretiminin yapıldığı Uşak Organize ve Sanayi Bölgesi (UOSB) Mesleki ve Teknik Lisesi ile dezenfektan üretimi yapılan TOBB Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaretlerinde, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kocabıyık, yaptığı açıklamada, okullarda bugüne kadar 27 bin cerrahi maske ile 13 bin litre el dezenfektanı üretildiğini belirtti.

Talep olması halinde üretimin artırılabileceğini kaydeden Kocabıyık, şöyle dedi:

"Günlük 6 bin litre el dezenfektanı üretebiliriz. Salgının yayılmasını engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz sadece çocuklarımızın yetiştirilmesinde değil, yeri geldiğinde toplumun tüm sorunlarının çözümüne katkı sağlıyor. Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede de üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getiren öğretmenlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın evde kalmaları ve hijyen kurallarına uymaları önemli. Bakanlıklarımız gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Biz de ilimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kocabıyık, UOSB Mesleki ve Teknik Lisesi'nde kolonya ve sabun üretiminde başlayacağını da bildirdi.

Vali Kocabıyık'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir eşlik etti.

Kaynak: AA