Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti
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Funda Kocabıyık, Polis, Güncel

Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret etti.

10.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:46
Vali Funda Kocabıyık, şehit polisin kabrini ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kabrini ziyaret etti.

Yoncalı köyüne giden Vali Kocabıyık, kabirde dua okudu. Vali Kocabıyık, şehidin, geçen hafta yaşamını yitiren annesi Nazife Çetin'in de mezarını ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, Yoncalı köyü sakinleriyle de bir araya geldi. Kocabıyık, yeni tip koronavirüs konusunda tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, çalışma arkadaşlarıyla, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kocabıyık'ı ziyaret etti. Vali Kocabıyık, polis teşkilatını tebrik ederek başarı diledi.

Kaynak: AA

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