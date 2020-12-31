Vali Funda Kocabıyık, Kovid-19 tedbirlerini denetleyip, görev yapan personelin yeni yılını kutladı
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Vali Funda Kocabıyık, Kovid-19 tedbirlerini denetleyip, görev yapan personelin yeni yılını kutladı

31.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:56
Vali Funda Kocabıyık, Kovid-19 tedbirlerini denetleyip, görev yapan personelin yeni yılını kutladı

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yıl öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimleri inceleyip, vatandaşların ve görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni yıl öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimleri inceleyip, vatandaşların ve görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Vali Funda Kocabıyık, Ankara-İzmir karayolu üzerindeki polis ve jandarma kontrol noktalarına giderek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimleri takip etti.

Burada durdurulan araçların sürücüleriyle de sohbet eden Kocabıyık, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Burada telsiz anonsundan görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Funda Kocabıyık, şunları söyledi:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, 2020 yılını geride bırakırken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini temin etmek adına demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlı kalarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdiniz. Özellikle pandemi döneminde zaman mefhumu gözetmeden, yılmadan yorulmadan göstermiş olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 2021 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyor, şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, yeni yılın sizlere ve fedakar ailelerinize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, hayırlı mesailer diliyorum."

Güvenlik ve Koordinasyon Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Kocabıyık, personelin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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