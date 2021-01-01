Düzce, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de yılbaşı denetimleri

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri ziyaret edilerek yeni yılları kutlandı.

D-100 kara yolu Kaynaşlı uygulama noktasında ortak denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, güvenlik güçleri, araç sürücüleri ve ailelerinin yeni yılını tebrik etti. Atay, sürücülere Türk Kızılay Düzce Şubesince hazırlanan yiyeceklerden ikram etti.

Atay, gazetecilere, kentte görevli ekiplerin 24 saat esasına uygun olarak çalıştığını belirterek, vatandaşların huzur içinde yılbaşı akşamı geçirmelerini istediklerini söyledi.

Tedbirlerin sağlık çalışanlarına nefes aldırdığını aktaran Atay, "Bu yılbaşını herkes kendi evinde ailesiyle geçirsin. İnşallah pandemi sürecinden sonra yine misafirliklere giderler ama bu yılbaşını Düzceli hemşehrilerimiz lütfen evlerinde geçirsin. Çekirdek aileleriyle sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirirler inşallah." dedi.

Vali Atay, 112 Acil Çağrı Merkezi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi birimi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesini de ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaelmas Polis Merkezini ziyaret ederek polis ekiplerinin yaptığı denetime katıldı.

Güvenlik güçleri ve sürücülerin yeni yılını kutlayan Tutulmaz, izin kağıdını attığını söyleyen motosiklet sürücüsüne cezayı hatırlatarak eve gönderdi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, insanlığın 2020'de sıkıntılı bir yıl geçirdiğini, Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadele edildiğini belirterek, "Bilhassa son 20 gündür alınan tedbirlerle şükür yine iyi bir konuma doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

Tutulmaz, Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel de hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Vekili Engin Köktürk ile ziyaret gerçekleştiren Gürel, kısıtlama süresince güvenlik güçlerinin görevinin başında olacağını ifade ederek, "Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Bütün hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. İnşallah koronavirüs illetinden de kısa sürede kurtuluruz." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni yılı görev başında karşılayan polis, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

2021'i görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarına giderek denetim faaliyetlerine katılan Yavuz, İzmit'teki itfaiye ve 112 Acil Servis noktalarını da ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever