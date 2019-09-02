02.09.2019 16:14

Vali eşinden Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel marş

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından '4 Eylül Marşı' yazıldı. Hazırlanan marş yoğun ilgi gördü.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel yazılan marşı, Bilim ve Sanat Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Muhammed Hasan Dağdeviren besteledi. Marş için çekilen klipte, kongre gününe ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne ait görüntüler yer aldı. İlk kez 30 Ağustos resepsiyonunda seslendirilen 4 Eylül Marşı'nın sözleri şu dizelerden oluşuyor

Atatürk ülkeye gönlünü verdi,

Bağımsızlığa ilk adım dedi,

Hürriyet için Sivas'a geldi,

Özgür millet, Türkiyem dedi,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Anadolu'nun mert Sivas'ı,

Yiğit doludur dört bir yanı,

Yüz sekiz gün başımızın tacı,

Atatürk'e kucağını açtı,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Sivaslı yardımsever, şehri emin,

Kadınlar cepheye verdi ziynetin,

Milli Mücadele'de varız her an,

Yaşlısı, genci vatana kurban,

İstemeyiz manda, istemeyiz zindan,

Türk milleti ruhunda taşır hür kan.

Bu millet olmaz asla melül,

Öldüğü zaman Hakk'a yürür,

O zaman ya istiklal ya ölüm,

Yeniden diriliş 4 Eylül

Kaynak: DHA