Vali Ersin Yazıcı, "Yegane hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır"
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Vali Ersin Yazıcı, "Yegane hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

02.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:45
Vali Ersin Yazıcı,

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen sosyal izolasyondan başka korunma yöntemi bulunmayan korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ederken, Vali Yazıcı, "Hayat Eve Sığar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmaları için tüm Balıkesirlilere evlerinde kalma çağrısını tekrarladı.

İlk günden itibaren tedbirlerimiz aldık

Vali Ersin Yazıcı, yeni tip Korona virüs salgınıyla mücadelede en önemli faktörün sosyal izolasyon olduğunu belirterek, "Zorunlu durumlar haricinde evimizden çıkmayalım. Evde Sağlık Var, Evde Sevgi Var, Evde Hayat Var, Hayat Eve Sığar!" çağrısını yineledi.

İlk günden itibaren çeşitli tedbirlerin hayata geçirilmesiyle vatandaşların "Covid-19" adı verilen bu hastalıktan korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini belirten Vali Yazıcı, alınan bütün tedbirlerin Balıkesir'de hassasiyetle uygulandığını vurguladı.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Her türlü emniyet ve sağlık tedbirinin ilk andan itibaren alındığını belirten Vali Yazıcı, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz. Vatandaşlarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar etmemeleri korona virüs salgını ile mücadelede önem arz etmektedir. Tüm bilgilendirme faaliyetleri; başta Sağlık Bakanlığı ve Bakanlık nezdinde Bilim Kurulu olmak üzere ilgili resmi kanallar vasıtasıyla eksiksiz ve şeffaf olarak yapılmaktadır. Bu noktada önemli bir sorumluluk da sosyal medyayı etkin kullanan vatandaşlarımıza düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "Lütfen sabırla evimizde kalalım"

Salgının başladığı günden bu yana Türkiye'de bütün kurumların üzerine düşen görevi büyük bir gayretle yerine getirdiğini ifade eden Vali Yazıcı, şunları belirtti: "Balıkesirli hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde kalmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu ve onlar için çalıştığımızı bilsinler. Özellikle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan her türlü ihtiyaçları için bizi aramalarını bekliyoruz. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Devlet olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumaktan başka bir önceliğimiz yok. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihtiyaçlarını talep etmekte ve daha sonra talepler oluşturulduktan sonra İlçe Vefa İletişim Merkezlerine iletilmektedir. Bu merkezlerimizden de vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı olunuyor. Bizler de bir yandan bu tedbirleri alırken bir yandan da bu tedbirlerin uygulanmasını takip ediyoruz. Amacımız bir an önce bu salgından ülkemizin kurtulması için gerekli tedbirleri almak ve başarıya ulaşmak. Sevgili Balıkesirliler; mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Alınan tedbirlere ve kararlara uyalım. Yakınlarımızı ve sevdiklerimizi koruyalım. Yegane hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Tedbir ve kurallara tam olarak uyalım" dedi.

14 Gün karantinada kalacaklar

Hafta sonundan itibaren Balıkesir'e dışarıdan gelenlerin kontrol edildiğini ve ateşlerinin ölçülerek sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Vali Yazıcı, "Balıkesir'e her ne şekilde olursa olsun (karayolu, denizyolu, havayolu) giriş yapacak kişiler 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Bu konuda çok titiz davranılacaktır. Balıkesir'e dışarıdan gelen bütün vatandaşlarımız için sağlık ve güvenlik ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu dönemde en büyük isteğimiz tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Karantina kararımız ekonomik faaliyetleri içeren ticari araçları ve işçi servislerini kapsamamaktadır. Bunlar dışında kalan özel araçlar dahil, tüm araçlar için geçerlidir. Lütfen alınan bütün tedbirlere uyalım" mesajını verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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