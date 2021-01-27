Vali Erol'dan Yalovaspor'a moral ziyareti

Yalova Valisi Muammer Erol, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor takımını ziyaret etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor takımını ziyaret etti.

Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile Yalovaspor tesislerine gelen Vali Erol, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna ve yöneticiler tarafından karşılandı.

Yarın deplasmanda Çatalcaspor karşısına çıkacak takıma moral için düzenlenen programa katılan Erol, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

Sportif Direktör İlkay Margılıçlı'dan yapılan transferler ve takımın son durumu hakkında bilgi alan Erol, futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Yalovaspor'un şehrin markası olduğunu ve herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Erol, "Yalovaspor'umuzun her zaman yanındayız. İlk yarı istediğimiz gibi gitmedi. Ancak ikinci çok daha iyi olacak. Bizde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Maçları seyredip takımımıza destek olacağız. Zorlu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ancak ben 3 puanla İstanbul'dan döneceğinize inancım tam." diye konuştu.

Vali Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Tuna ise, ziyaretin Çatalcaspor maçı öncesi kendilerine büyük moral olduğunu ifade etti.

Tuna, ikinci yarıda gerçek Yalovaspor'u tüm Türkiye'ye izlettireceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik