Vali Erol, "Beyaz Huzur Durağı Sohbetleri"nde engellilerin konuğu oldu - Haberler
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Vali Erol, "Beyaz Huzur Durağı Sohbetleri"nde engellilerin konuğu oldu

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Vali Erol,

Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Beyaz Derneği Yalova Şubesinin başlattığı "Beyaz Huzur Durağı Sohbetleri" programının ilk konuğu oldu.

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye Beyaz Derneği Yalova Şubesinin başlattığı "Beyaz Huzur Durağı Sohbetleri" programının ilk konuğu oldu.

Dernek binasında dernek yönetimi ve üyeleri tarafından karşılanan Erol, engellilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Erol'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Şube Başkanı Fatih Olğun, sohbette il genelinde engelli vatandaşların sorunlarını anlatarak çözüm önerilerini sundu.

Ayda bir defa düzenleyecekleri ve ilin ileri gelenlerini davet edecekleri program sayesinde engellilerin sorunlarını bire bir iletme fırsatı bulacağına dikkati çeken Olğun, ilk konuklarının Vali Erol olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Erol'a teşekkür etti.

Sorunların çözümü ve çözüm esnasında gerekli desteğin verilmesi hususunda her türlü özveriye hazır olduklarını belirten Olğun, dernek faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi verdi.

Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan Vali Erol ise, engelli vatandaşların sorunları ve çözümü noktasında gerekli çalışmaları ivedilikle takip etiklerini kaydetti.

Engelli üyelerin söz alarak sorunlarını anlattığı program, üyelerin dernekteki kurslarda yaptıkları el sanatları örneklerini hediye etmesiyle son buldu.

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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