Vali Erol Ayyıldız, Mevlüt Kahveci'nin Ailesini Ziyaret Etti

Vali Erol Ayyıldız,, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 'nin ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Vali Erol Ayyıldız,, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 'nin ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Vali Erol Ayyıldız, bu vatan uğruna canları seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vatanın birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşamayacaklarını dile getiren Vali Ayyıldız, "Şehidimiz hepimizin şehidi, bu vatanın bir parçası, vatan evladıdır. Bizim inancımız gereği şehidimiz kutsal bir mevkidedir. Bizler devlet olarak her zaman yanınızda olacağız dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti aktaran Kahveci ailesi de, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre