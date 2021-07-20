Vali Erol Ayyıldız, Mevlüt Kahveci'nin Ailesini Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Erol Ayyıldız, Mevlüt Kahveci'nin Ailesini Ziyaret Etti

Vali Erol Ayyıldız, Mevlüt Kahveci'nin Ailesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Erol Ayyıldız,, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 'nin ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Vali Erol Ayyıldız,, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 'nin ailesini evinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Vali Erol Ayyıldız, bu vatan uğruna canları seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vatanın birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşamayacaklarını dile getiren Vali Ayyıldız, "Şehidimiz hepimizin şehidi, bu vatanın bir parçası, vatan evladıdır. Bizim inancımız gereği şehidimiz kutsal bir mevkidedir. Bizler devlet olarak her zaman yanınızda olacağız dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti aktaran Kahveci ailesi de, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet büyüklerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Derya Uluğ Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Erol Ayyıldız, Mevlüt Kahveci'nin Ailesini Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 17:21:02. #1.16#

title