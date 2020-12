Vali Erol Ayyıldız'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlayan bir mesaj paylaştı.

Vali Ayyıldız, mesajında, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilan edişinin 72. yıl dönümü münasebetiyle Eskişehirli hemşehrilerimizin, milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularla kutluyor; insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülke olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, uluslararası düzeyde insan haklarının anayasası olarak, devletleri bu alanda ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde birbirine yakınlaştıran en temel belgelerden birini oluşturmaktadır. Medeni ve siyasi hakların yanı sıra ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağı, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda ülkemiz lider, güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı kararlıkla sürdürecektir. Nitekim bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eşit gören, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şeklinde köklü bir yönetim geleneğine sahip olan milletimiz 'insan'ı ulvi ve şerefli bir varlık olarak nitelemektedir. Hatta öyle ki Yunus Emre gibi gönlü üstün tutan, gönül yıkanların 'iki cihan bedbahtı' olacağına dikkat çeken gönül mimarlarımız vardır. Yaradan'ın evi olan gönlü incitmeyişimiz, o evin asıl sahibine olan hürmetimizden ileri gelmektedir. Bu bakımdan insan hakları konusundaki samimiyetimiz; her şeyden önce, bizim için, bir insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmekle eş değerde tutulduğu bir inanç meselesidir. İnsanlık için iyiliğe, güzelliğe, hayra ve barışa dair ürettiğimiz değerlerle gönüllere girmek ümidiyle Eskişehirli hemşehrilerime en derin saygılarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı