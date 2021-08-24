Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu'nu ziyaret etti
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Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu'nu ziyaret etti

Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı Eskişehir Bürosu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu'na ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu'na ziyarette bulundu.

Vali Ayyıldız, ziyaretinde, Anadolu Ajansının, Kurtuluş Savaşı'na, Cumhuriyet'in kuruluşuna, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin her aşamasına tanıklık ettiğini vurguladı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Kocabıçakoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Ayyıldız, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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