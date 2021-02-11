Vali Erkaya Yırık'tan "Elazığ'ın geleceğine birlikte karar verelim" anketi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, şehrin sorunlarını tespit etmek amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden anket çalışması başlattı.

Vali Yırık, sosyal medya hesabında, "Elazığ'ın geleceğine birlikte karar verelim" başlığıyla anket çalışmasını duyurdu.

Elazığ'ı geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlamak için çıktıkları yolda, tüm paydaşlarla el birliğiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yırık, "İlimizi hak ettiği yere taşımak adına yapacağımız çalışmalarda sizlerin de katkısı büyük değer taşımaktadır. Daha yaşanılabilir bir Elazığ için hazırladığımız ankete katılımınız bizleri sevindirecektir. Sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Anket, "Size göre Elazığ'ın en önemli 3 sorunu...", "Elazığ'ın bu sorunlarının çözüleceğini düşünüyor musunuz?", "Size göre Elazığ'ın bu sorunları nasıl çözülebilir? Önerilerinizi belirtebilir misiniz?" başlıklarından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk