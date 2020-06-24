Vali Erkaya Yırık, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.
24.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:59
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.
Vali Erkaya Yırık, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.
Vali Yırık'a; Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.
Kaynak: AA