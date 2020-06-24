Vali Erkaya Yırık, şehit Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret etti.

Vali Erkaya Yırık, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Vali Yırık'a; Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA