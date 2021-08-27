Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
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Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür

Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, COVİD-19 salgınının halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak, can kayıplarının önüne geçmek ve toplumsal bağışıklığı sağlamak amacıyla başlatılan aşılama çalışmalarında canla başla çalışan mobil sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, COVİD-19 salgınının halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak, can kayıplarının önüne geçmek ve toplumsal bağışıklığı sağlamak amacıyla başlatılan aşılama çalışmalarında canla başla çalışan mobil sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Vali Abdullah Erin'in milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, din adamları, kanaat önderleri, iş insanları ve toplumun tüm kesimlerini dahil ederek başlattığı aşı seferberliği sayesinde Şanlıurfa, yüzde 55'lik kritik eşiği aşarak kırmızı kategoriden turuncuya geçti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı paylaşımla Türkiye'de kırmızı kategoride kalan tek il olan Şanlıurfa'nın turuncu kategoriye geçtiğini duyurarak tebrik etti. Vatandaşlara da Şanlıurfa'daki yakınlarını arayarak ilk doz aşılarını olma konusunu açmalarını ve uyarılarda bulunmalarını rica etti.

Sahada 75 mobil ekip çalışıyor

Şanlıurfa'daki tüm kesimleri harekete geçirerek, aşıya karşı tereddütleri ortadan kaldıran aşı seferberliğini başlatan Vali Abdullah Erin de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastaneler ve sağlık merkezlerindeki sabit aşılama birimlerinin yanında, il genelinde 75 mobil aşı ekibinin çarşı pazarda, camilerde, okullarda, evlerde ve işyerlerinde vatandaşları aşılamak için olağanüstü bir gayret gösterdiğini ifade eden Vali Erin, "Lütfen toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek aşılarımızı geciktirmeden yaptıralım, sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım." dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya da teşvik edici mesajları, aşılama çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Vali Erin, "Fedakarca gayret gösteren sağlık ve destek veren diğer personelimiz ile Şanlıurfalı hemşerilerimizin duyarlılığı sayesinde ilk adımı attık. Gerisini daha hızlı getireceğiz inşallah" paylaşımında bulundu.

Urfalım zoru kolay eder

Şanlıurfa'nın, korona virüs salgınında günlük pozitif vaka sayısıyla çok yüksek riskli halde bulunmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Erin, "Tedbirler ve aşıyla inşallah tüm bu zorlukları aşacağız. Salgınla mücadelenin ilk dönemlerinde olduğu gibi vaka sayılarını en aza indirecek, can kayıplarını sıfırlayacak ve hedef kitlenin aşılanmasını bir an önce tamamlayacağımıza inanıyorum. Urfalım istesin yeter ki, zoru kolay eder inan ki" diye konuştu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına yorum yapan tüm vatandaşlara tek tek cevap yazan Vali Erin, tüm Şanlıurfalıların yakınlarına ulaşmalarını ve aşı konusundaki tereddütlerini gidererek teşvik etmelerini istedi. - ŞANLIURFA

Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür
Vali Erinden aşı sağlık ekiplerine teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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