Vali Erin: Yardım Talepleri Hızla Değerlendirilmeli

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ilçe müdürleri ile bir toplantı yapan Vali Abdullah Erin, vatandaşlardan gelen yardım taleplerinin hızla ve doğru şekilde değerlendirilmesini, gerçekten ekonomik sosyal desteğe ihtiyacı olan hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesi talimatı verdi.

SYDV il ve ilçe müdürleri ile valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Abdullah Erin, kış aylarının başlaması nedeniyle vatandaşlardan gelen yakacak, barınma, gıda ve sosyo ekonomik yardım taleplerinin hızlı ve doğru şekilde değerlendirilmesi ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan hiçbir vatandaşın mağdur edilmemesini istedi.

SYDV çalışanlarının pandemi sürecinde büyük bir azim ve fedakarlıkla görev yaptığını, Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyetlerinin takdir edildiğini anımsatan Vali Erin, "Sosyal devlet anlayışımızın sahadaki yansıması olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, tüm zamanlarda olduğu gibi pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza mesai mefhumu gözetmeden ulaştılar. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile yerine getirilen bu görev karşısında vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade edip, sahada alın teri döken tüm çalışanlara ve devletimize teşekkür ettiler. Ben de bir kez daha tüm SYDV çalışanlarımızı bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. " dedi.

Kış aylarının başlamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gözünün, devletin çalacağı kapıda olduğunu ifade eden Vali Erin, gerek yakacak dağıtımı gerekse gıda ve diğer sosyal yardımların ivedilikle hak sahiplerine ulaştırılması, gelen yeni taleplerinin de doğruluk ve hakkaniyet ölçülerinde hızla değerlendirilerek yerine getirilmesi talimatı verdi.

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