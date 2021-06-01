Vali Erin, Topdağı Mahallesinde Halkla Buluştu

Koronavirüs salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir ertelediği vatandaşla buluşma toplantılarına, salgın tedbirlerine riayet ederek yeniden başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde halkla bir araya geldi.