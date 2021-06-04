Vali Erin, Telabyad'daki çalışmaları inceledi
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Vali Erin, Telabyad'daki çalışmaları inceledi

Vali Erin, Telabyad'daki çalışmaları inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'da incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'da incelemelerde bulundu.

Telabyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte sınırın diğer tarafına geçen Vali Erin, burada bölgenin elektrik sorununu çözmek üzere yapımına başlanan enerji santralindeki çalışmaları denetledi. Tesisin tamamlanmasının ardından Telabyad ilçe merkezinin elektrik sıkıntısının tamamen çözüleceğini ve kırsal kesimdeki sorunun da asgariye indirileceğini açıklayan Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Telabyad Hastanesi'ne geçti. Telabyad Hastanesinin kapasitesini artırmak amacıyla yapımına başlanan ek bina inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Erin, daha sonra hastane polikliniklerini ziyaret etti. Burada tedavi gören halkla sohbet ederek sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Erin, tedavi olmak için hastaneye gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

İlçe gençlerinin sosyal hayatlarının normalleşmesine yönelik faaliyet ve yatırımların devam ettiği bölgede halı saha ve spor tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Erin, ilçe merkezindeki esnaf ziyaretinin ardından Suriye Milli Ordusu karargahını ziyaret etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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