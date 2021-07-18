Vali Erin Telabyad'da Halkı ve Çocukları Sevindirdi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun yıllar sonra ilçeye kesintisiz elektrik sağlanmasının sevincini halkla paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uzun yıllar sonra ilçeye kesintisiz elektrik sağlanmasının sevincini halkla paylaştı.

Terör örgütlerinin bölgeden kaçarken tahrip ettikleri enerji şebekeleri nedeniyle, elektriklerini jeneratörlerle sağlayan Telabyad'a, bedeli mukabili Türkiye'den elektrik sağlanmasından büyük memnuniyet duyan Telabyad halkı, Türkiye'ye ve Vali Abdullah Erin'e teşekkür ettiler.

Esnafı ziyaret ederek elektriklerinin gelip gelmediğini soran Vali Erin, Perşembe gününe kadar abonelerini yapmalarını rica etti.

Esnaf ziyaretini yaparken bir grup çocukla giyim mağazasına giren Vali Erin, çocuklara bayramlık giyim alarak hediye etti. İstedikleri elbiseleri almanın sevincini yaşayan çocuklar, Vali Erin'e teşekkür ettiler.

Vali Erin'e Telabyad ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre