Vali Erin Siverek'te vatandaşlarla buluştu

09.08.2019 19:27

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek'te bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile birlikte Siverek'e giden Vali Erin, ilk olarak taziye ziyaretlerinde bulundu. Ailelere başsağlığı dileyen Vali Erin, ardından Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Erin, burada da ilçedeki hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.Cuma namazının ardından Siverek esnafını ziyaret eden Vali Erin, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretinin ardından Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile birlikte DMD hastalığı nedeniyle dört kardeşini kaybeden kendisi de DMD hastası olan Hasan Adsoylu'nun ailesini ziyaret ettiler.

Aileden hastalıkları hakkında bilgi alan Vali Erin, geçmiş olsun dileklerini ileterek devlet olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA