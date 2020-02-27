Vali Erin Siverek'te öğrencilerle buluştu

27.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:14

Eğitime verdiği önemle bilinen ve göreve başladığı günden bu yana Şanlıurfa'da 4 bin dersliğin inşa edilmesini sağlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek'te öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.



Siverek'teki ziyaretlerine kırsaldaki Karkalı İlkokulu ile başlayan Vali Erin, burada öğrencilerle sohbet ederek onlara oyuncaklar hediye etti. Okul öğretmeni ile okulun ve öğrencilerin durumu hakkında konuşan Vali Erin, daha sonra Siverek ilçe merkezine hareket etti. Siverek'teki temaslarına, Halk Eğitim Merkezindeki üniversite hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerle de buluşan Vali Erin'e, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın da eşlik etti. Derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Erin, kitap okumayı alışkanlık haline getirerek ufuklarını açmalarını, üniversite sınavlarında başarılı olmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeleri tavsiyesinde bulundu. Şanlıurfalı gençlerin üniversiteye yerleşme oranlarında, Türkiye ortalamasının altında kalmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Vali Erin, "Üniversiteye gidememek dünyanın sonu değil, ancak hayata daha kaliteli atılmak için mutlaka üniversiteyi kazanmak lazım. Üniversite hayat için bir araçtır. Kendinizi yetiştirmenize, geliştirmenize bilimle donatmanıza yarayacak bir araçtır. Verdiğimiz destekle başarılı olacağınıza inanıyoruz" ifadelerini kulandı.



Öğrencilere, üniversite sınavlarına üç ay kala daha sıkı şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulunan Vali Erin, öğrencilerin talep ettiği soru bankası ve diğer ders materyallerinin de tamamlanması talimatını verdi.



Siverek'teki diğer okulları da ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Erin, öğrencilerin başarısının asıl aktörünün öğretmenler olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin daha büyük bir çaba göstermesini istedi. Siverek'teki temaslarına sivil toplum kuruluşlarıyla devam eden Vali Erin, Siverek Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Yılmaz Gözcü ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Vali Erin, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Siverek Gençlik Merkezini de ziyaret eden Vali Erin, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA