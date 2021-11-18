Vali Erin, Seksenören ve Yardımcı'yı Ziyaret Etti

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye ilçesine bağlı Seksenören ve Yardımcı kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve İl Müftüsü Ramazan Tolan ile birlikte Seksenören Mahallesinde yapımı tamamlanan Hz. Musa Camii'ni ibadete açan Vali Erin, ikindi namazından sonra cami avlusunda mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi. "Caminin yapımında emeği geçen ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun" diyen Vali Erin, caminin eksik ve ihtiyaçlarını tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Aynı yerde hizmet veren Kur'an kursunu da ziyaret eden Vali Erin, burada eğitim alan çocuklar ve gençlerle de bir araya geldi.

Seksenören Mahallesinden sonra Yardımcı Mahallesine geçen Vali Erin, burada da vatandaşlar tarafından onarılan Cabir El Ensar Türbesini ve camisini ziyaret etti. Camide vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Vali Erin, halkın manevi değerlere sahip çıkmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu ifade ederek, Yardımcı sakinlerine teşekkür etti.

Kırsaldaki inceleme ve temaslarına Yardımcı Anaokulu ile devam eden Vali Erin, gezdiği okulun eksik ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talimat verdi.

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