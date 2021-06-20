Vali Erin, Şehit Babalarını Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Erin, Şehit Babalarını Ziyaret Etti

Vali Erin, Şehit Babalarını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 20 Haziran Babalar Günü münasebetiyle, şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 20 Haziran Babalar Günü münasebetiyle, şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Bugün yayınladığı babalar günü mesajında şehit babalarına yer veren Vali Abdullah Erin, şehit babalarını temsilen iki şehit ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

İlk ziyaretini 25 Mart 2020 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın ailesine gerçekleştiren Vali Erin, şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile buluştu. Aile ile sohbet ederek, baba Mehmet Karataş'ın babalar gününü tebrik eden Vali Erin, daha sonra 11 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen Polis Hasan Hüseyin Çalışkan'ın babası Bahri ve annesi Necla Çalışkan'ın evine konuk oldu. Burada da aile ile sohbet ederek tüm şehit babaları adına baba Bahri Çalışkan'ın babalar gününü kutlayan Vali Erin, iyi günde de kötü günde de şehit ailelerinin yanında olmaya, onların kutsal emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailelerine çiçek ve babalar günü hediyesinin yanında Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan eden Vali Erin, ziyaret ettiği mahallelerdeki çocukları da hediye ettiği oyuncaklarla sevindirdi.

Vali Erin'e şehit ailelerini ziyaretinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Angela Merkel Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Erin, Şehit Babalarını Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 20:16:25. #1.16#

title