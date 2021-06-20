Vali Erin, Şehit Babalarını Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 20 Haziran Babalar Günü münasebetiyle, şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin 20 Haziran Babalar Günü münasebetiyle, şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Bugün yayınladığı babalar günü mesajında şehit babalarına yer veren Vali Abdullah Erin, şehit babalarını temsilen iki şehit ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

İlk ziyaretini 25 Mart 2020 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın ailesine gerçekleştiren Vali Erin, şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş ile buluştu. Aile ile sohbet ederek, baba Mehmet Karataş'ın babalar gününü tebrik eden Vali Erin, daha sonra 11 Temmuz 2016 tarihinde şehit düşen Polis Hasan Hüseyin Çalışkan'ın babası Bahri ve annesi Necla Çalışkan'ın evine konuk oldu. Burada da aile ile sohbet ederek tüm şehit babaları adına baba Bahri Çalışkan'ın babalar gününü kutlayan Vali Erin, iyi günde de kötü günde de şehit ailelerinin yanında olmaya, onların kutsal emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehit ailelerine çiçek ve babalar günü hediyesinin yanında Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan eden Vali Erin, ziyaret ettiği mahallelerdeki çocukları da hediye ettiği oyuncaklarla sevindirdi.

Vali Erin'e şehit ailelerini ziyaretinde Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Kaynak: Habermetre