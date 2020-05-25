Vali Erin, şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı
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Vali Erin, şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı

Vali Erin, şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret etti.

25.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:51

Vali Erin, şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve görev başındaki polisleri ziyaret etti.

İlk olarak, 1996 yılında Tunceli'de vatani görevini yaparken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Levazım Er Kemal Beyaztaş'ın İpekyol Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, şehidin annesi Rabia, babası Mehmet ve kardeşi Mustafa Beyaztaş ile sohbet ederek bayramlarını tebrik etti. Şehitlerin uğruna hayatlarını kaybettiği vatan ve bayrağa ilelebet sahip çıkacaklarını, aradan yıllar geçse de onların emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Erin, evde bulunan çocuklara da hediyeler verdi.

Daha sonra 1975 yılında Adapazarı'nda vatani görevini yaparken şehit düşen Ömer Çiftkardeş'in Devteşti Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan eşi Yıldız Çiftkardeş'i ziyaret eden Vali Erin, burada bir süre misafir oldu. Şehit eşi Yıldız Çiftkardeş'in sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Erin, devletin ve Türk halkının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu, her türlü sıkıntılarını çözmek için bir telefon kadar yakın olduklarını söyledi.

Şehit ailelerini ziyaretinin ardından, bayram tatiline rağmen ailelerinden uzak kalarak görevlerine devam eden polisleri ziyaret eden Vali Erin, kontrol noktalarında polislerle bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kontrol noktalarındaki denetimleri takip eden Vali Erin, büyük bir fedakarlıkla görev yapan polislere teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti.

Vali Erin'e ziyaretlerinde, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eşlik etti.

Vali Erin, şehit aileleri ile görevi başındaki polislerin bayramını kutladı

Kaynak: İHA

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