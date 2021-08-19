Vali Erin, Şanlıurfa için Tehlikeye Dikkat Çekti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Aziz Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli üç televizyonun ortak verdiği...

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Aziz Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli üç televizyonun ortak verdiği yayında Şanlıurfalıları koronavirüs pandemisindeki tehlikeli duruma karşı uyararak, aşı olmaya çağırdılar.

Şanlıurfa'dan yayın yapan Edessa TV, Güneydoğu TV ve Kanal Urfa ekranlarından ortak yayınlanan, moderatörlüğünü Mustafa Çadırcı'nın yaptığı programda şehrin ileri gelenleri pandemi tehlikesine karşı vatandaşları tedbirlere uymaya ve aşı olmaya çağırdı.

Dün akşam yayınlanan ve üç saatten fazla süren programda, koronavirüs salgınının başladığı 2020 Mart ayından itibaren ülke çapında ve il genelinde alınan tedbir, denetim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Vali Abdullah Erin, kısıtlama süreçlerinde günlük ortalama 2500 personelin denetim ve izolasyon takibinde görev aldığı, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden sarf ettiği büyük emeği hatırlattı.

Salgında vaka sayılarının en yüksek seyrettiği dönemlere dikkat çeken Vali Erin, 17 Ağustos 2021 günü Şanlıurfa'da hastanelere başvuran 3 bin kişiye test yapıldığını ve bu testlerin yüzde 35'inin pozitif vaka olarak tespit edildiğini ifade ederek, tedbirlere uyulmadığı ve aşılanma oranı yükseltilmediği takdirde Şanlıurfa'yı büyük bir tehlikenin beklediğini söyledi.

Pandemi sürecinin başından bugüne kadar olan vaka değişimi tablosunu gösteren Vali Erin, Şanlıurfa'da en yüksek ilk vaka sayısının Temmuz-Ağustos 2020 tarihlerinde günlük 1100 vaka sayısına ulaşarak gerçekleştiğini, ikinci en yüksek vaka sayısının Eylül-Ekim 2020 döneminde yaşandığını söyledi.

Haziran 2021 sonuna kadar günlük vaka sayılarının 30'a kadar düştüğünü ancak 1 Temmuz 2021'de kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini kaydeden Vali Erin, "17 Ağustos 2021 itibariyle, pandemi süresince yaşadığımız en kritik eşiği aştık. Dün, 6 binin üzerinde test yaptık ve yüzde 35'in üzerinde pozitif vaka tespit edildi. Oysa Haziran ayına kadar test pozitif oranımız yüzde 3'e, 4'e kadar düşmüştü. Buna ne can dayanır, ne hastane dayanır, ne yoğun bakım dayanır, ne valilik ne de hiçbir kurum dayanamaz. Bu şekilde devam ederse hastanelerimiz iflas eder. Hasta insanlarımızı yatıracak, tedavi edecek imkanlarımız zorlanıyor. Pandemi planlamamızı yapmıştık. İlk iki yükselişte hiçbir zaman kriz boyutu dediğimiz üçüncü boyuta gelmedik. Ama bugün bunun hazırlığını yapıyoruz. Yedekte tuttuğumuz yoğun bakım yataklarının hepsini devreye almaya başladık. Yeni yoğun bakımları nerede oluşturabiliriz diye çalışma gerçekleştiriyoruz. " dedi.

Şanlıurfa'nın pandemi sürecindeki karnesinin gelinen durum itibariyle çok kötü olduğuna işaret eden Vali Erin, tedbirlere uyum ve aşı konusunda tüm halkın duyarlı olmasını konusunda uyardı.

Kaynak: Habermetre