Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
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Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti

Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bilek güreşinde Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü olan Şanlıurfalı milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu'nu makamında kabul ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan adına güreş tuttu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bilek güreşinde Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü olan Şanlıurfalı milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu'nu makamında kabul ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan adına güreş tuttu.

20 Haziran Babalar Günü etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilek güreşine davet eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile önceki gün Şanlıurfa'da bilek güreşi yapan milli sporcu Abdussamet Ocakoğlu, Bakan Varank'ın önerisi üzerine de Cumhurbaşkanını temsilen Vali Abdullah Erin ile bugün bilek güreşi yaptı. Bakan Varank'ın, "Cumhurbaşkanının temsilcisi validir" diyerek şampiyon güreşçiyi Vali Erin'e yönlendirmesi üzerine gerçekleşen bilek güreşi, valilik makam odasında gerçekleşti. Genç sporcu Abdussamet Ocakoğlu ile antrenörü İlyas Mintaş'ı makamında kabul eden Vali Erin, şampiyon sporcu ile bilek güreşi yaptı.

Genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Vali Erin, "Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda desteklenmeleri halinde ne büyük başarılar elde ettiğine defalarca şahit oluyoruz. Abdüssamet kardeşimiz de elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'daki derecesiyle hem Şanlıurfa'nın hem de ülkemizin gururu olmuş, Türk Milletinin bükülmez bileğini temsil etmiştir. Kendisine başarılar diliyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Kulübü milli sporcusu Abdüssamet Ocakoğlu, 55 kilo gençler klasmanında Türkiye şampiyonu olmuş, 14-22 Mayıs 2021 tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılarak, Avrupa 3'üncülüğü elde ederek ülkemizin gururu olmuştu. - ŞANLIURFA

Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti
Vali Erin şampiyon sporcu Ocakoğlu'nu nakavt etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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