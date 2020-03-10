Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti
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Şanlıurfa

Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini, tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

10.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:39
Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini, tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte gittiği hastanede bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınları ile de görüşen Vali Erin, durumlarının iyi olduğunu belirterek, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Hastanede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara oyuncaklar hediye etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G. ve Muzaffer A., ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle durdurmak istedikleri otomobilden inerek kaçan şahısların silahlı saldırısında yaralanmış, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden birini ateş açıp ayağından vurarak, diğerini ise kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

Kaynak: İHA

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Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

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