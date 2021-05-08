Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti
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Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti

Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelge doğrultusunda bugün kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan genelge doğrultusunda bugün kurulan semt pazarlarında incelemelerde bulundu.

Yenişehir Selahaddin Eyyübi Mahallesi, Karaköprü Akbayır Mahallesi ve Maşuk mevkii Seyrantepe Mahallelerinde kurulan semt pazarlarını ziyaret eden Vali Erin, pazar yerlerinde alınan tedbirleri denetledi. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen Vali Erin, vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Pazar yerlerindeki sabit görevliler, Zabıta ve Polislerle de sohbet ederek pazarların durumunu değerlendiren Vali Erin, yoğunluk olduğu saatlerde vatandaşları uyarmalarını ve pazar yerlerine yönelik alınan tedbir kararlarını titizlikle uygulamalarını istedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde, artan ürün arzının zayi olmasını önlemek amacıyla 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına, vatandaşların ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla 10.00 - 17.00 saatleri arasında en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilmişti. - ŞANLIURFA

Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti
Vali Erin, pazar yerlerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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