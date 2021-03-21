Vali Erin Nevruz Bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Erin Nevruz Bayramını kutladı

21.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:55
Vali Erin Nevruz Bayramını kutladı

Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfalıların Nevruz Bayramını tebrik etti. Vali Erin, mesajında, "Kültür ve medeniyetimizde özel atıflarla öne çıkan milli ve dini günlerimizin yanında, doğanın yeniden canlandığı günü temsilen Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, insanımızı birbirine kenetleyen, birlik ve kardeşliği pekiştiren bir gün olarak bilinmektedir. İnsana, doğaya ve tüm canlılara karşı son derece hassasiyetle yaklaşan medeniyetimizde özel bir yeri ve önemi olan Nevruz ile doğanın yeniden canlanması, tabiatın hayat bulması bir milat olarak kabul edilirken, doğanın bir parçası olan insanda da ruhen ve bedenen bir değişim ve yenilenmeyi ifade etmektedir. Doğanın kendini temizlediği, bağrında sakladığı güzelliklerin tekrar inkişaf ettiği bu özel günün, korona virüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Binnur Kaya Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Özcan Bizati Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Erin Nevruz Bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:03:43. #1.15#
title