Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, jandarma teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanlığında, pasta keserek Mehmetçikleri tebrik etti.

Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı
14.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:28

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, jandarma teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanlığında, pasta keserek Mehmetçikleri tebrik etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü münasebetiyle, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına giden Vali Erin, burada İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi tarafından karşılandı.

Karşılaşmanın ardından tören mangasını selamlayan Vali Erin, komutanlık bahçesinde kestiği pastayı, Mehmetçiklere ikram etti. Jandarma Teşkilatının, köklü devlet geleneği ve askeri disiplin ile kurulmuş, başta kırsal bölgelerimiz olmak üzere sınır güvenliğimizi sağlayan, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan bir unsur olduğunu belirten Vali Erin, kuruluşundan bugüne kadar kahramanca görev yapan tüm Jandarma mensubu Mehmetçikleri tebrik etti. Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajını da burada veren Vali Erin, Jandarmanın milletin huzur ve güvenine kastedenlerin karşısında üstün bir müdahale gücü olduğunu belirterek, "Kurulduğu günden bu yana sorumluluğunu büyük bir özveri ile yerine getiren Jandarma Teşkilatımız, suçu önleme, suç delillerinin bilimsel yöntemlerle ispatı, suçluların adalete teslimi, asayişin temini, sınır güvenliği, kaçakçılığa karşı mücadele ve terör örgütlerine karşı amansız mücadelesinin yanında, merhametiyle de dikkat çeken kahramanların yetiştiği bir ocaktır" dedi.

Bir sınır şehri olan Şanlıurfa'da, Jandarmanın üstlendiği görevin daha büyük önem taşıdığını kaydeden Vali Erin, "Büyük kırsal alanı, Suriyeli misafirleriyle birlikte 2,5 milyonu bulan nüfusu ve ülkemiz için stratejik önem taşıyan konumu nedeniyle Şanlıurfa'da, Jandarma Teşkilatımız donanımlı personeliyle başarılı çalışmalara imza atmakta, gece gündüz milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesile ile Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin her karış toprağında görevine devam eden tüm kahramanlarımızı tebrik ederek, sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor Haber
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'ndaki değişiklik nedeniyle Bekçiler, davranış ilkeleri eğitimi alacak
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Bingöl Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 20:01:48. #1.15#
title