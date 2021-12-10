Vali Erin: İnsan Haklarına Saygıyı Görmek İsteyen Şanlıurfa'ya Baksın

ŞANLIURFA (Habermetre) - 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara eşit muamelenin binlerce yıllık medeniyetimizin esas unsuru olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM), 10 Aralık 1948'de kabul ettiği "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"ne rağmen, çok az ülke haricinde insana yönelik ayrımcılığın ve eşitsizliğin sürdüğünü, onurlu yaşama hakkının ihlal edildiğine dikkat çeken Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi:

Dünya medeniyetleri arasında zamanla gelişen, taleplerle ortaya çıkan ve karşılanmasında günümüzde dahi büyük sorunlar yaşanan insan hakları, mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türk Milletinin ve dinimiz İslam'ın ana esasları arasında gelmektedir.

Her insanın fıtratında olan hak, eşitlik ve adalet duygusunu egemen olarak yerine getirmeyi töresinin ve inancının gereği sayan Türk Milleti'nin bu anlayışı Göktürk'lerden günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda yerini korumaktadır. Adalet değerini bütün insanlığa tattırmanın hedeflendiği bu anlayış, İslamiyetle de yerini korumuş ve yüzyıllar boyu insanlığa bu millet öncülük etmiş, mazlumu korumuş, kollamıştır.

Batı medeniyetinin insan hakları, hürriyet, eşitlik, kişisel dokunulmazlık, demokrasi ve benzer kavramlarla sunduğu insan haklarının nasıl olması gerektiğini, bugün ayrım gözetmeksizin tüm mazlumları koruyup kollayan Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, İstanbul veya Türkiye'nin diğer şehirleri sergilemektedir. İnsan haklarına saygıyı görmek isteyen, Şanlıurfa'ya baksın diyoruz. Canlarını kurtarmaktan başka amacı olmayan mazlumların yüzüne ülke kapılarını kapatıp, botlarını denizlerde batırması, mazlumların ülkelerine yağan ateşe odun taşımaları, batı medeniyetinin ilan ettiği beyannamelere ne kadar sadık kaldığını göstermektedir.

Her ırktan, her din ve kültürden insanın hiçbir ayrıma tabi tutulmadan kardeşçe yaşamayı başardığı ender ülkelerden olan ülkemizde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda da önemli adımlar atılmıştır. Sivil toplumu güçlendirme, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kamusal hizmetlere ulaşımın tüm insanlara eşit şekilde sunulması, hoşgörü ve nezaketi önceleyen bu çalışmalarla milletimiz, sahip olduğu temel insani erdemlerini geliştirmeye ve gelecekte tüm dünya toplumlarına bu anlamda örnek olmaya devam edecektir.

Valilik ve Kaymakamlık binalarımız başta olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarımızda oluşturulan İnsan Hakları Danışma ve Başvuru Masaları ile İl İnsan Hakları Kurulumuz, tüm vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam etmektedir.

İnsan haklarının, hürriyetinin, can ve mal dokunulmazlığının temini, insanlığın temel erdemi olan ahlaki değerlere saygı çerçevesinde kişisel özgürlüğün sağlanmasına vesile olması temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftasını kutlar, tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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