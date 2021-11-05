Vali Erin Hilvan'da Gençlerle Buluştu

ŞANLIURFA (Habermetre) - Hilvan ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Coşkun Doğan ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile bir araya geldi.

Hilvan Öğretmenevi'nde gerçekleşen buluşmada, ilçede yürütülen hizmetlerini değerlendiren Vali Erin, daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, Hilvan Gençlik Merkezini de ziyaret etti.

Hilvan Gençlik Merkezindeki çeşitli eğitim kurslarına devam eden gençlerle bir araya gelen Vali Erin, gençlerle sohbet ederek başarılar diledi.

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