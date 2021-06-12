Vali Erin göçer ailelerle istişare toplantısında buluştu

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan, yazın Karacadağ'a kış aylarında ise Ceylanpınar ve Viranşehir taraflarına göç eden vatandaşların yaşadığı sıkıntılar, Viranşehir Kaymakamlığında masaya yatırıldı.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan, yazın Karacadağ'a kış aylarında ise Ceylanpınar ve Viranşehir taraflarına göç eden vatandaşların yaşadığı sıkıntılar, Viranşehir Kaymakamlığında masaya yatırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve göçer ailelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, göçerlerin sorunlarının çözülmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını, başta mera ve iskan konusu olduğunu hatırlatan Vali Erin, bölge ekonomisinin ve ülkemiz hayvancılığının baş aktörlerinden olan göçer ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturmak, taleplerini yerine getirmek için istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplantı, göçer ailelerin temsilcilerinin yaşadıkları sorunları doğrudan Vali Erin'e ileterek istişarede bulunmalarının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı