Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti
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Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti

Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Bulduğu her fırsatı halkla iç içe geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de şehrin en kalabalık merkezlerinden olan Haşimiye Meydanı ve tarihi hanlar bölgesindeydi.

Bulduğu her fırsatı halkla iç içe geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün de şehrin en kalabalık merkezlerinden olan Haşimiye Meydanı ve tarihi hanlar bölgesindeydi.

Şanlıurfa'da esnafın ve halkın en yoğun olduğu bölgedeki ziyaretlerine, Haşimiye Meydanındaki vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek başlayan Vali Erin, daha sonra tarihi çarşılarda bulunan esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Erin, müsait olan iş yerlerinde de oturarak esnafla hasbihal etti.

Bölgede uzun süre kalarak yüzlerce vatandaşla görüşen Vali Erin, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. - ŞANLIURFA

Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti
Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti
Vali açılma öncesi çarşı esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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