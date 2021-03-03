Vali Erin engellinin akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi
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Vali Erin engellinin akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi

03.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:04
Vali Erin engellinin akülü tekerlekli sandalye isteğini yerine getirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engellinin isteğini yerine getirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engellinin isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bedensel engelli Abdullah Çoban, akülü sandalyesi bulunmadığı için çok fazla dışarı çıkamadığını belirterek, Valilik bünyesindeki Açık Kapı Müdürlüğünden akülü sandalye talep etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Vali Abdullah Erin, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşunun desteğiyle akülü tekerlekli sandalyeyi temin ederek Çoban'a teslim etti.

Hayalindeki akülü araca kavuşarak büyük mutluluk yaşayan Çoban, Erin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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