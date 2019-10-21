Vali Erin, dünya gazeteciler gününü tebrik etti

21.10.2019 15:52

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilik mesleğinin kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.



Gazetecilik mesleğinin kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmenin yanında, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle vatandaş arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erin mesajında, "Gazeteciliğin, haber verme dışında üretip, fikirlerle toplumun talep ve beklentilerine çözüm üretir. Demokrasinin gelişimine katkı sunuyor. Her türlü şart altında kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme adına büyük bir özveriyle görevini yapan, toplum ve ülkemizin gelişmesinin görünmeyen kahramanları olan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik eder, meslek yaşamlarında başarılar dilerim" ifadeleri kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA