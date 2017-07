Vali Erin Derikli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin'den Mersin'e düzenlenen geziye katılan Derikli başarılı öğrencileri ağırladı.



Mardin Derik Belediyesi ve Mardin TÜGVA işbirliğiyle düzenlenen geziye katılan derslerinde başarılı 80 öğrenciyi Valilik Konferans Salonunda ağırlayan Vali Erin, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı.



Burada öğrencilere hitap eden Vali Erin, Derikli öğrencileri Şanlıurfa'da ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti. Konuşmasında Türkiye'de herkese eşit fırsatlar verildiğini öğrencilere anlatan Vali Erin, "Biz bu makamlara gelirken devlet hiçbir zaman sen Mardinlisin, sen Kürt'sün, Arap'sın, o yüzden vali, kaymakam, müfettiş, danışman olamazsın demedi. Biz de bu topraklarda doğmuş, büyümüş, burada yaşayan kardeşlerimizin özellikle terörden çektiği sıkıntıları bilen ve bunun idrakinde olan birisi olarak devletimize ve temel değerlerimize en az İstanbul'daki, Ankara'daki, Bursa, Çorum, Yozgat'taki kardeşlerimiz kadar sahip çıktık. Namusumuza, şerefimize, haysiyetimize, devletin varlığına söz ettirmedik. Sizlerin de her biriniz aslında birer vali adayısınız. Çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, gecenizi gündüzünüzü topluma faydalı işlere ayırmak suretiyle vaktinizi geçirmeniz gerekiyor. Her şeyden önce bu ülkede hepimizin kardeş olduğumuzun farkında olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, bütün etnik unsurlarıyla onların birlikte, beraber ve kardeş olduğu bir toplum ve millet yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha güçlü olur" dedi.



Kürtlerin geleceği için çabaladığını iddia edenlerin bu topraklar üzerinde yüzlerce yıldır emeli olan yabancı güçlerin uşaklığını yapmaktan öteye bir şey yapmadıklarını çok net ve açık bir şekilde biliyor ve görüyoruz sözleriyle gençleri ve çocukları kandıranların gerçek emellerini ortaya koyan Vali Erin,"Bunu yapanlar biliniz ki sizi sevenler değil. Bunların çoğu yabancı güçlerin ve odakların maşası olan kişilerden başkası değildir. Yaptıkları bütün oyunlara ve kurdukları bütün tuzaklara rağmen bugün Allah'a şükür bugün bu memlekette Kürtler Türkler, Araplar, Lazlar, Çerkezler birlik ve beraberlik içerisindeler ve kardeşliğe inanıyorlar. El birliğiyle, omuz omuza vererek Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha güçlü yapmanın inancını taşıyorlar. Bu davanın liderliğini yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu topraklar üzerinde kötü emelleri olanların hepsine Allah'ın izniyle gereken cevabı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Hiç korkmayacağız, hiçbir zaman öz güvenimizi yitirmeyeceğiz. Çünkü haklı olan ve haklı olduğu için güçlü olan bizleriz" ifadelerini kullandı.



Ülke olarak her zaman mazlumun ve zayıfın yanında olduklarına da konuşmasında değinen Vali Erin, "Bizler her zaman mazlumun, haklının, güçsüzün yanında yer alan bir milletiz. O milletin evlatları olarak bu tutumumuzu sonuna kadar devam ettireceğiz. Gerek ülkemiz, gerek coğrafyamız ve bütün dünya üzerinde kurmaya çalıştıkları o hegemonyayı, yaptıkları zulümleri, yaptıkları haksızlıkları bugün dimdik ve cesurca yüzlerine haykıran dünyada bir tek lider var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz haklının yanında yer almaya devam ettikçe, kendimize güvendikçe ve doğru bir duruş sergiledikçe Cenab-ı Allah'ın yardımı bizimle beraber olacak" şeklinde konuştu.



Son olarak ülkenin geleceğinin gençlerin iyi yetişmesine bağlı olduğunu sözlerine ekleyen Vali Erin,"Milli ve manevi değerlere bağlı, geçmişle olan tarihi bağlantılarını çok güçlü bir şekilde korumuş, bin yıl dünyaya nizam vermiş olan dedelerin ve babaların torunları olduğumuzun idrakinde olarak,zamanın getirdiği bütün ilmi ve bilimi bununla özdeşleştiren, ahlaklı, hoşgörülü, birbirini seven ve sayan, birbirine yardımcı olan bir anlayışla kendinizi yetiştirin. Bizler de sizlerin bu çerçevede yetişmeniz için gerekli her türlü imkanı sağlayalım" dedi.



Başarılı olan öğrencileri teşvik etmek adına bu projeyi hayata geçiren Derik Belediyesi teşekkür eden Vali Erin, öğrencilerin Mersin Silifke'de geçirecekleri beş günlük yaz kampının ardından memleketlerine daha donanımlı ve selamet içinde dönmelerini diledi.



Vali Abdullah Erin daha sonra Derikli öğrencilere kitap seti hediye ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirip küçük konuklarını uğurladı. - ŞANLIURFA