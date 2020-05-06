Vali Erin'den şehit ailelerine ziyaret talimatı
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Vali Erin'den şehit ailelerine ziyaret talimatı

Vali Erin'den şehit ailelerine ziyaret talimatı
06.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:03

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, Ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerinin her türlü sıkıntısını çözüp, dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, Ramazan ayı boyunca şehit ailelerini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ailelerinin her türlü sıkıntısını çözüp, dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

Şehitlerin mübarek kanlarıyla sulanmış vatan toprağı kadar, onların emanetleri olan ailelerinin de birer emanet olduğunu sık sık tekrarlayan ve bulduğu her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı boyunca şehit aileleri ve gaziler için özel programlar düzenlenmesi talimatı vermişti. Vali Erin'in gönderdiği hediyeler ve iftarlık ikramları ile her akşam bir şehit ailesini ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve kurum personeli, önceki akşam da Şehit İsmail Karataş'ın Bozova'daki ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesine Vali Erin'in gönderdiği hediyeleri takdim eden Bilici ve beraberindekiler, daha sonra iftar sofrasında aile ile bir araya geldi. İftardan sonra şehidin babası Mehmet Karataş ile telefonda görüşen Vali Erin, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade ederek Ramazan aylarını tebrik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında gazi ve şehit ailelerine de desteklere devam eden Vefa Sosyal Destek Grupları, 415 aileye de sosyal yardımlarda bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Manşet

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