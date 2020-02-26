Vali Erin'den Regaib Kandili mesajı

26.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:27

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaib Kandili münasebeti ile bir mesaj yayınladı.



Vali Erin mesajında, "Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan bu günlerin milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan diler, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA