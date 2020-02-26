Vali Erin'den Regaib Kandili mesajı
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Vali Erin'den Regaib Kandili mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan Regaib Kandili münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

26.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:27
Vali Erin'den Regaib Kandili mesajı

Valisi Abdullah Erin, mübarek üç ayların manevi ikliminin müjdecisi olan münasebeti ile bir mesaj yayınladı.


Vali Erin mesajında, "Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan bu günlerin milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan diler, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandilini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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