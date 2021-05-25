Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti
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Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti

Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün memleketi Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün memleketi Bursa'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Siverek Kaymakamı Hasan Ongu'nun ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Sabah saatlerinde tarifeli uçakla Şanlıurfa'dan İstanbul'a hareket eden Vali Erin, karayoluyla gittiği Bursa'da Vali Yakup Canbolat'ı Heykel Tarihi Valilik binasında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra mevkidaşı Canbolat ile bir süre görüşen Vali Erin, daha sonra Hasan Ongu'nun ailesini ziyaret etti.

Ongu'nun eşi Şeyma, babası Yılmaz ve annesi Sabriye Ongu'ya sabırlar dileyen Vali Erin, birlikte çalıştıkları genç meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, "Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar versin" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti
Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti
Vali Erin'den Kaymakam Ongu'nun ailesine başsağlığı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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