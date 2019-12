Vali Erin'den engelliler günü mesajı

03.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:59

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplumsal farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için dünya çapında gündem oluşturmayı amaçlayan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik destek ve iyileştirmelerde büyük adımlar atıldığını hatırlatan Vali Erin, engellilerin yaşadığı zorlukların anlaşılması adına herkesi empati kurmaya davet etti.



Vali Erin'in, mesajında, "Başkalarının yardımına ve desteğine ihtiyaç duymadan yaşayabilmek, kendi kendini idare edebilmek her insanın en temel haklarından biridir. Ancak bu haktan çeşitli sebeplerle mahrum olan insanların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, onlara yardımcı olmak, destek vermek tüm insanların görevidir. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan ve sayısı 8 milyonu geçen engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almak, başta sağlık olmak üzere her türlü maddi manevi desteği verme konusunda devletimiz, son yıllarda çok önemli adımlar atmıştır. Engelli çocuklarımızın özel eğitim ve rehabilitasyonundan, temizlik ve bakım malzemelerinin teminine, evde bakım desteğinden ulaşıma kadar onlarca konuda en büyük destekçisi, milletimizin katkılarıyla devletimiz olmuştur. Devletimizin son 16-17 yılda engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığı düzenlemeler, onların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması, topluma üretici bireyler olarak katılmaları için önem taşımaktadır. Engelli kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması için 2019 yılı başında uygulamaya konan rapor düzenlemesi ile daha önceden bazı haklardan yararlanamayan küçük yaştaki down sendromlu, cam kemik hastalığı gibi birçok çocuğumuz ve ailesi bu haklara kavuşmuştur" ifadeleri kullanıldı.



Mülki idare olarak, yapılan düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, engelli vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşımında karşılaştıkları zorlukların ortadan kaldırılması için tüm kamu kuruluşlarına gerekli talimatlar verildiğini söyleyen Vali Erin'in mesajının devamında, "Bunun yanında yerel yönetimlerimizin de engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak tedbir ve destekleri bir hizmet yarışı halinde devam etmektedir. Yapılan her düzenlemenin, hayata geçirilen her uygulamanın, verilen her türlü desteğin yanında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının tamamen ortadan kaldırılamayacağını biliyoruz. Ayağı sakat olan, gözü görmeyen veya kalıcı başka bir sağlık sorunu bulunan kardeşimizin bu şekilde yaşamaktan memnun olmadığının farkındayız. Ancak onları hayata bağlayan en önemli şeyin, sevgi olduğunu da biliyoruz. Engelli insanların da tıpkı diğer insanlar gibi eğitim ve destekle büyük başarılara imza attığını, geçtiğimiz gün ülkemize Dünya Judo Şampiyonluğu kazandıran down sendromlu Talha Ahmet Erdem kardeşimiz bir kez daha ispatlamıştır. Onun şahsında tüm engelli kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, herkesi empati kurarak engellilerin hayatlarının ne gibi zorluklar getirdiğini anlamaya davet ediyor, hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle bu özel günümüzü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA