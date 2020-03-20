Vali Erin'den dua hatırlatması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında korona virüs salgını ve doğal afetlere karşı alınan tedbirlerin yanında dua etmenin önemini anımsattı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında korona virüs salgını ve doğal afetlere karşı alınan tedbirlerin yanında dua etmenin önemini anımsattı.

Vali Erin, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin, mesajında duanın önemine dikkat çekerek, korona virüs salgını ve doğal afetlere karşı alınan tedbirlerin yanında dua etmek gerektiğini belirtti. Erin, "Yüce dinimiz İslam, bizleri bir arada tutan, aynı hassasiyetler çerçevesinde tek millet yapan, ümmet olma bilinciyle hiç tanımadığımız insanlara bile iyilikle yaklaşmayı emreden bir hayat nizamıdır. Dünya hayatımızı hiç tartışmasız en güzel şekilde biçimlendiren İslam, sosyal ilişkilerimizden ekonomiye, davranış kurallarımızdan temizliğe kadar her konuda yol göstermek suretiyle, dünya ve ahiret hayatında gerçek saadetin tek yoludur. İnancımıza göre özel önem atfedilen, yapılan ibadet ve duaların karşılığının fazlasıyla alınacağı özel günler ve geceler vardır. Bu gecelerden biri de bu gece idrak edeceğimiz, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de apaçık olarak bildirilen, İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştiği gecedir. İnananlar için arınma ve gönüllerin Allah'a yükselişi, insanın erdem sıfatına yolculuğudur. Gönüllerin huzurla dolduğu, manevi dünyamızın aydınlandığı bu gece, başta tüm insanlığın başına musallat olan salgın hastalıkların, son aylarda ülkemizi ve milletimizi derinden üzen doğal afetlerin, kaza ve belaların son bulması, tüm İslam aleminin refahı ve gönlümüzden geçenleri Rabbimize iletmek için bir fırsattır. Kaza ve belalara karşı alacağımız tedbir ve dua ile hayatımızın güzelleşeceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve hassaten Şanlıurfalı kardeşlerimin Miraç Kandilini tebrik ediyor, dualarında yer almak ümidiyle en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA